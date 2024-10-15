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Израильский беспредел на Западном берегу
Израильские военные задержали 25 палестинцев, включая ребенка, в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан
Израильский беспредел на Западном берегу
Общее число задержанных на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме превысило 11 300 человек / Фото: AA
15 октября 2024 г.

Израильские военные задержали по меньшей мере 25 палестинцев в ходе рейдов в городах и поселках на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении Общества палестинских пленных и Комитета по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины. Среди задержанных находятся ребенок, бывшие заключенные и представители СМИ.

В заявлении также указано, что военные применяли физическую силу и угрожали членам семей задержанных.

С 7 октября 2023 года, когда Израиль усилил давление на палестинцев, общее число задержанных на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме превысило 11 300 человек. Рейды, задержания и нападения на палестинцев в этих районах резко возросли.

Рейды охватили несколько палестинских населенных пунктов на Западном берегу, где израильские силы продолжают проводить аресты и обыски. По словам представителей палестинских организаций, такие действия угрожают безопасности местного населения и усиливают напряженность в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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