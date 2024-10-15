Глава cил «Кудс» иранской Революционной гвардии Исмаил Каани принял участие в мероприятиях в Тегеране, посвященных возвращению тела еще одного генерала, погибшего в Ливане вместе с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой.

Каани можно было увидеть на кадрах и фотографиях, опубликованных иранскими СМИ во вторник, на которых запечатлено прибытие гроба бригадного генерала Аббаса Нильфорушана в тегеранский аэропорт Мехрабад.

Нильфорушан был убит вместе с Насраллой в результате израильского авиаудара, нанесенного в южной части Бейрута 27 сентября. В субботу Иран объявил, что нашел его тело.

Каани не появлялся на публике с момента авиаудара.

Предполагается, что после этого он отправился в Бейрут, что вызвало предположения о его возможной смерти или ранении, так как Каани мог встречаться с преемником Насраллы Хашемом Сафиеддином. Последний был убит в результате израильского авиаудара 4 октября, когда Каани предположительно находился в Бейруте.

На прошлой неделе издание Middle East Eye сообщало, что Каани жив и не пострадал, но якобы находится под стражей в ходе допроса о нарушениях безопасности, связанных с убийством Насраллы. По словам собеседников MEE, основные подозрения иранских властей, вероятно, касаются не самого Каани, а сотрудников его офиса. Иранские власти не комментировали эти сообщения.

При этом, первые результаты расследования, по словам источников MEE, предполагают, что «халатность» и «слабое управление» Каани «привели к тому, что в его офис проникли ненадежные люди», и что это могло стать причиной нарушений безопасности, которые привели к смерти Насраллы.

По данным MEE, Каани вернулся в Тегеран на самолете министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который 4 октября совершил краткий визит в Бейрут.

На прошлой неделе советник иранской Революционной гвардии сообщил агентству Tasnim, что Каани «в полном здравии» и, как ожидается, получит медаль от верховного лидера Ирана Али Хаменеи «в ближайшие дни».

На кадрах церемонии в аэропорту Мехрабад, посвященной прибытию гроба Нильфорушана, Каани, одетый в черную рубашку, выглядел уставшим, но не показывал признаков значительных травм.

На других кадрах похоронной церемонии на площади Имама Хоссейна в Тегеране видно, что Каани одет в военную форму и сидит рядом с главой судебной власти Голамхоссейном Мохсени Эджеи и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

67-летний Каани был назначен главой подразделения «Кудс» в январе 2020 года после того, как его предшественник Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде.