Ливан получил от США гарантии «снижения эскалации» и интенсивности авиаударов со стороны Израиля по Бейруту и его южным пригородам. Об этом заявил врио премьер-министра Наджиб Микати.

«Во время наших контактов с американцами на прошлой неделе мы получили своего рода гарантию снижения эскалации в южных пригородах и Бейруте, и американцы серьезно настроены оказать давление на Израиль, чтобы добиться прекращения огня», - сказал Микати в интервью «Аль-Джазире».

«Мы подвергаемся угрозам и агрессии, которая затрагивает весь Ливан и приносит большое количество жертв, раненых и всеобъемлющие разрушения, и все, что происходит, находится в руках международного общественного мнения», - сказал он, подтвердив, что Ливан подаст запрос о прекращении огня в Совбез ООН.

По словам премьер-министра, международные усилия по достижению прекращения огня продолжаются, но, по его словам, на уровне ООН должно быть сделано еще больше.

«Мы хотим больше подтверждений и постоянных международных контактов для достижения прекращения огня, повышения роли армии и выполнения резолюции 1701 [о полном прекращении боевых действий в Ливане и о продлении мандата Временных сил ООН в южных районах страны]», - сказал он.

Отвечая на вопрос о гарантиях, что аэропорт Бейрута не станет объектом нападения, он сказал: «Нет никаких гарантий, но защита этих объектов осуществляется с помощью мер, принимаемых всесторонне - будь то в аэропорту, на наземных переходах или в морских портах. Строгие меры, принятые в аэропорту, направлены на то, чтобы избежать любого предлога, которым мог бы воспользоваться израильский враг».