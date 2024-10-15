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Чехия возвращает посла в Москву
После нескольких лет дипломатической напряженности Чехия намерена восстановить дипломатическое представительство в РФ на уровне посла
Чехия возвращает посла в Москву
Посольство Чешской Республики в Москве / Фото: Wiki Commons / Others
15 октября 2024 г.

Чехия в ближайшие месяцы направит посла в Москву. Об этом во вторник сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В последние годы отношения между странами были напряженными из-за скандала со шпионажем и вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Предыдущий посол Чехии в России, Витезслав Пивонька, который исполнял свои обязанности из Праги с 2022 года, был отозван в мае.

«У ключевых стран, являющихся стратегическими союзниками Чехии, таких как Великобритания, Франция, Германия, Польша и США, есть послы в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии по продвижению чешских интересов», - говорится в заявлении главы МИД Чехии Яна Липавского.

Даниэль Коштовал, опытный дипломат и бывший замминистра обороны, был утвержден Москвой и начнет свою миссию в начале 2025 года.

Отношения стран ухудшились в 2021 году, когда чешские спецслужбы обвинили Россию в организации серии взрывов на чешских складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Обе страны сократили число дипломатов в своих посольствах.

После начала войны в Украине Прага обсуждала, стоит ли держать посла в Москве, но в марте президент Петр Павел заявил, что по-прежнему важно иметь представительство в России на этом уровне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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