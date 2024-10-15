Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от «игнорирования решений Организации Объединенных Наций» во время еженедельной встречи со своими министрами во вторник.

«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН», - сказал он, ссылаясь на голосование Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 года, которое прекратило британский мандат на Палестину и разделило эту землю на еврейское и арабское государства.

«Поэтому сейчас не время пренебрегать решениями ООН», - добавил он, поскольку Израиль ведет наземное наступление на поддерживаемую Ираном шиитскую боевую группировку «Хезболла» на юге Ливана, где размещены миротворцы ООН.

Комментарии Макрона с закрытой встречи в Елисейском дворце были процитированы одним из участников, который в беседе с агентством AFP попросил не называть его имени.

Призыв Макрона не игнорировать решения ООН относится к ситуации на юге Ливана и израильскому обстрелу миротворцев ООН, который 40 стран осудили в субботнем заявлении. Париж вызвал израильского посла во Франции в связи с инцидентом, в результате которого на юге Ливана были ранены два сотрудника ООН.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1701 гласит, что на юге Ливана должны быть размещены только ливанская армия и миротворческая миссия ЮНИФИЛ.

Нетаньяху в воскресенье призвал ООН вывести из «опасного положения» миротворческие силы численностью 10 тыс. человек, включая 700 французских военнослужащих, размещенных на юге Ливана, заявив, что «Хезболла» использует их в качестве «живого щита».