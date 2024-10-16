Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз в состоянии отказаться от газа и России, хотя некоторые страны и продолжают закупать его в значительных объемах. В данный момент, пояснила чиновница, Еврокомиссия сотрудничает с этими государствами, чтобы с начала 2025 года прекратить весь транзит газа из РФ.

«Если государства-члены предпочитают продолжать импортировать российский газ, и они делают это даже сверх контрактных мощностей, или если они хотят подписать новые соглашения о новых мощностях, я хочу ясно заявить: это не необходимость. Это политический выбор, и опасный», — цитирует «Интерфакс» слова Симсон после заседания Евросовета по энергетике.

Она также предположила, что в этом году объемы поставок газа могут превысить уровень 2023 года. Тем не менее, по ее словам, этот рост можно остановить.

«С 2022 года мы ежегодно сокращаем этот импорт. Мы не должны позволить 2024 году сломать эту тенденцию», — подчеркнула еврокомиссар.

Ранее, в июле, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова продолжать поставки газа в Центральную и Западную Европу, но дальнейшие поставки после 2024 года будут зависеть от позиции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался против продления контракта с «Газпромом», хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявил, что украинские власти готовы обеспечить транзит российской нефти, если ее покупателями выступят европейские компании.

В то время как все страны ЕС за последние два с половиной года снизили (с разным результатом) свою зависимость от российского газа, одна из них, Венгрия, резко пошла против тенденции. Страна увеличила и почти удвоила свою долю топливного импорта из РФ. Будапешт ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа в 2025 году и угрожает заблокировать режим европейских санкций, если у Брюсселя возникнут возражения.

«Мы увеличим объемы [импортируемого из России газа]», — заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью, опубликованном во вторник агентством РИА «Новости».

«Мы уже подписали [соглашение] на последний квартал этого года, которое предусматривает дополнительные объемы [газа]», — добавил Сийярто, сообщив также, что с компанией ведутся переговоры о заключении «соглашения на следующий год».