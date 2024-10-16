Согласно новым данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество выявленных нелегальных пересечений внешних границ ЕС сократилось на 42% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Статистика была опубликована накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где одной из ключевых тем обсуждения станет миграция.

Frontex уточнила: в этом году было зафиксировано 166 тыс. пересечений границы — это на 42% меньше, чем в 2023 году. Наибольшее снижение наблюдалось на маршрутах через Западные Балканы и Центральное Средиземноморье. Число мигрантов, пытавшихся пройти через Западные Балканы, составило около 17 тыс. — это на 79% меньше, чем годом ранее. Через Центральное Средиземноморье в ЕС вошли 47 700 человек, что на 64% меньше.

Напротив, число пересечений через западноафриканский маршрут удвоилось — за тот же период из этих стран в ЕС проникли более 30 тыс. незаконных мигрантов. На восточных границах ЕС, особенно в Польше, было зафиксировано почти 13 200 пересечений — это на 192% больше по сравнению с прошлым годом.

Польша и ее соседи по Центральной Европе, включая Чехию, на прошлой неделе призвали к более строгим мерам контроля миграции, чем те, что предусмотрены новым пактом о миграции и убежище, который должен вступить в силу в 2026 году. Принятые в мае правила направлены на распределение ответственности за размещение искателей убежища по 27 странам ЕС и ускорение депортации лиц, признанных неприемлемыми для пребывания.

Уменьшение нелегальной миграции совпадает с усилением позиций популистских и ультраправых партий в Европе, которые добились успеха на выборах в Европарламент весной. Это подталкивает многие страны ЕС и Еврокомиссию в целом к принятию более жесткой миграционной политики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ужесточить законодательство для выдворения незаконных мигрантов. Она отметила, что только около 20% иностранных граждан, получивших предписания на выезд, фактически покинули ЕС.