Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что 16 октября весь город Херсон остался без электричества. По словам Мрочко, перебои с электричеством в Херсоне привели к отключению электроэнергии в соседних областях, в частности в Николаевской.

«Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По данным региональной энергетической компании, 272 тыс. абонентов в Николаевской области остались без электричества. Накануне вечером, как писали украинские СМИ, российские войска нанесли удар по Николаеву, в том числе семью ракетами С-300/400.

Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации, сообщил, что за прошедшие сутки под обстрелы попали около 14 населенных пунктов Херсонской области. По его словам, авиаударам подверглись объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, административное здание и жилые кварталы населенных пунктов области. Прокудин добавил, что в результате последних атак шесть человек получили ранения.

Херсон находится на юге Украины и был захвачен российскими войсками 2 марта 2022 года на первом этапе вторжения РФ. Город был возвращен под контроль Киева в ноябре того же года, однако с тех пор подвергается регулярным обстрелам. Население Херсона после войны сократилось по меньшей мере на 75% — по разным оценкам в городе сегодня остались от 50 до 65 тыс. жителей по сравнению с порядка 290 тыс. довоенного времени.