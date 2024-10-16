Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что успешное партнерство между Китаем и США — это шанс для обеих стран стать помощниками в развитии друг друга, а не препятствиями.

«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру», — цитируют китайские СМИ Си, выступающего по случаю вручения ежегодной премии Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Си отметил, что отношения между Китаем и США являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире, которые влияют на будущее и судьбу человечества.

Две страны враждуют из-за проблем национальной безопасности, торговых разногласий, а также действий Китая в Южно-Китайском море и интенсивных военных учений в районе Тайваня.

Торговые отношения ухудшились в прошлом году и были сосредоточены вокруг таких вопросов, как ограничения на электромобили и современные полупроводники.

«Китай всегда поддерживал отношения с США в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, и всегда считал, что успех Китая и США — это возможность для друг друга», — сказал Си.