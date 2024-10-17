10 человек погибли, еще 32 получили ранения в результате российских авиаударов в северо-западной сирийской провинции Идлиб. Это следует из данных Сирийской гражданской обороны («Белые каски»).

«Белые каски» сообщили, что один из ударов был нанесен по столярной мастерской в деревне Айншиб. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

По информации наблюдателей, связанных с оппозицией, во вторник около 17:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) три российских военных самолета, взлетевших с авиабазы Хмеймим в Латакии, нанесли четыре авиаудара по Идлибу.

За последние четыре дня Россия нанесла авиаудары по 27 различным объектам в Идлибе.

Ситуация в Идлибе остается напряженной с 2017 года, когда на переговорах в Астане Турция, Россия и Иран договорились о создании четырех «зон деэскалации» в районах, неподконтрольных сирийскому правительству. Несмотря на дополнительные соглашения о прекращении огня между Турцией и Россией в 2018 и 2020 годах, насилие в регионе продолжается.

С 2017 по 2020 год около 2 млн мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта и мигрировать в районы, близкие к турецкой границе.