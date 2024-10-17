НАТО снова отказалось предоставить Украине немедленное членство, подчеркивая необходимость демаркации ее границ. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что обсуждение «‎‎плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжается, но границы остаются ключевым вопросом.

«‎‎Статья 5 Устава НАТО (о коллективной обороне) применяется только к территориям стран-членов. Пока границы Украины не будут четко определены, мы не можем дать гарантии безопасности»‎, — подчеркнул Рютте.

Российские войска контролируют около 20% украинской территории, что создает юридические и стратегические проблемы для принятия страны в альянс, признал генсек.

«План победы‎»‎ Зеленского включает ускоренное членство Украины в НАТО как средство защиты от «‎‎возможных нападений» России в будущем. Однако западные лидеры, включая глав США и Германии, выступают против вступления Украины в блок до окончания войны. Джо Байден и Олаф Шольц опасаются прямого конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием. Именно поэтому лидеры США и ФРГ до сих пор не разрешили Киеву использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ.

Рютте подчеркнул: несмотря на «‎необратимый путь»‎ Украины к НАТО, объявленный на саммите в Вашингтоне в июле, фактическое вступление остается под вопросом до тех пор, пока границы не будут четко определены. Западные лидеры считают это необходимым условием, чтобы избежать конфликтов о том, где начинаются границы Украины и когда начинает действовать принцип коллективной обороны альянса.

Газета Times отмечает: западные союзники Киева прохладно восприняли план Зеленского. Американские чиновники сочли его переработкой старых требований и выразили недовольство отсутствием стратегической новизны. НАТО ожидает ясности не только в политическом, но и в географическом вопросе, прежде чем решать судьбу Украины, уточняет издание.