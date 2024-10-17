НАТО снова отказалось предоставить Украине немедленное членство, подчеркивая необходимость демаркации ее границ. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что обсуждение «плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжается, но границы остаются ключевым вопросом.
«Статья 5 Устава НАТО (о коллективной обороне) применяется только к территориям стран-членов. Пока границы Украины не будут четко определены, мы не можем дать гарантии безопасности», — подчеркнул Рютте.
Российские войска контролируют около 20% украинской территории, что создает юридические и стратегические проблемы для принятия страны в альянс, признал генсек.
«План победы» Зеленского включает ускоренное членство Украины в НАТО как средство защиты от «возможных нападений» России в будущем. Однако западные лидеры, включая глав США и Германии, выступают против вступления Украины в блок до окончания войны. Джо Байден и Олаф Шольц опасаются прямого конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием. Именно поэтому лидеры США и ФРГ до сих пор не разрешили Киеву использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ.
Рютте подчеркнул: несмотря на «необратимый путь» Украины к НАТО, объявленный на саммите в Вашингтоне в июле, фактическое вступление остается под вопросом до тех пор, пока границы не будут четко определены. Западные лидеры считают это необходимым условием, чтобы избежать конфликтов о том, где начинаются границы Украины и когда начинает действовать принцип коллективной обороны альянса.
Газета Times отмечает: западные союзники Киева прохладно восприняли план Зеленского. Американские чиновники сочли его переработкой старых требований и выразили недовольство отсутствием стратегической новизны. НАТО ожидает ясности не только в политическом, но и в географическом вопросе, прежде чем решать судьбу Украины, уточняет издание.