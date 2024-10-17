За последние три года число граждан стран Центральной Азии, прибывающих в Литву, увеличилось в 14 раз. Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что его ведомство не справляется с проверкой всех въезжающих, что создает дополнительные риски в области контрразведки и борьбы с терроризмом. Пока причин для серьезных опасений нет, но наблюдается рост антизападных настроений, сказал он в интервью LRT.lt.

Яунишкис добавил, что за последние два года спецслужбы обнаружили четырех иностранцев, связанных с террористическими организациями. Им было рекомендовано отказать в предоставлении вида на жительство и запретить въезд в Литву.

На его заявление отреагировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая подчеркнула, что несмотря на рост миграции из Центральной Азии, ее масштабы остаются незначительными. Она добавила, что с начала года временный вид на жительство в Литве получили лишь несколько сотен иностранных граждан.

«Проблемы действительно возникали, но они уже частично урегулированы благодаря новым законам. Я уверена, что с введением квот на работников из третьих стран, которые начнут действовать с 2025 года, мы сможем дополнительно регулировать этот вопрос», — подчеркнула Шимоните.

По данным Департамента миграции, на 1 октября в Литве проживало 10,6 тыс. граждан Узбекистана, по сравнению с 8,2 тыс. в начале года и 998 в 2022 году. Число граждан Таджикистана также выросло, достигнув 7,2 тыс., по сравнению с 5,7 тыс. в начале года.

Узбекистан и Таджикистан сейчас занимают четвертое и пятое место по числу мигрантов в Литве, следуя за Украиной (77,5 тыс.), Беларусью (61,3 тыс.) и Россией (15,3 тыс.). В общей сложности в стране насчитывается около 222 тыс. иностранцев с действующим видом на жительство.