Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на сумму около трех миллиардов долларов за последние семь лет. Как полагают в Microsoft, значительная часть этих средств могла быть использована для финансирования ядерной программы Пхеньяна.

В отчете по кибербезопасности за 2024 год компания подчеркивает, что эта сумма покрыла более половины расходов КНДР на разработку ядерного оружия. По данным Microsoft, только за 2023 год хакеры из Северной Кореи похитили от 600 млн до одного миллиарда долларов.

Отчет также указывает на появление нескольких новых хакерских группировок, что свидетельствует о расширении активности КНДР в сфере киберпреступности. Кибератаками занимаются также хакерские группы из России, Китая и Ирана, отмечает Microsoft.

15 октября северокорейские военные подорвали дороги, проходящие по линиям Кёнъисон и Тонхэ, которые связывают города Кэсон в КНДР и Пхаджу в Южной Корее, а также восточное побережье Японского моря.

Автомобильные и железнодорожные дороги между Северной и Южной Кореей считались символами сотрудничества, однако напряженность на полуострове продолжает нарастать.

4 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности применить любые виды наступательного оружия в случае угрозы суверенитету страны со стороны Южной Кореи или США.

В сентябре КНДР впервые показала снимки своего завода по производству ядерных материалов и пообещала расширить свой ядерный арсенал. В ответ США и Южная Корея провели в Вашингтоне имитационные учения по ядерному сдерживанию, укрепляя координацию для противодействия северокорейским угрозам.