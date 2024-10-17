Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum, поддержал реалистичные планы по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что продолжение военных действий приведет только к взаимному уничтожению.

«Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров — это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», — сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Касаясь роли Казахстана на мировой арене, Токаев отметил, что страна будет активно отстаивать интересы средних держав, стремясь создать более устойчивую и инклюзивную международную систему.

«Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они — маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы», — отметил президент.

Президент также подчеркнул, что Казахстан намерен развивать сотрудничество со всеми соседями в Центральной Азии. Он отметил, что нынешняя ситуация в регионе значительно отличается от прежних лет, и регулярные встречи лидеров Центральной Азии приносят позитивные результаты. По мнению Токаева, тесное сотрудничество между государствами региона укрепляет стратегический баланс и позволяет Центральной Азии занять более заметное место на мировой карте.

Выступая о роли ООН, Токаев заявил, что Организацию следует укрепить, поскольку она остается незаменимой.

«Что касается ООН, то я твердо убежден, что ее нужно укреплять, потому что она незаменима. Хотя у самой Организации есть немало недостатков, у нас нет иной альтернативы. Поэтому Казахстан намерен продолжать сотрудничество со всеми странами, которые разделяют эту позицию, в вопросе укрепления роли ООН. Голоса региональных держав и средних держав должны быть услышаны, прежде всего, в Совете Безопасности. Совет Безопасности также нуждается в реформировании, потому что, к сожалению, он находится в тупиковой ситуации, из которой нам нужно найти выход. Мы должны поддержать ООН, которая в следующем году будет отмечать свое 80-летие», — добавил Токаев.