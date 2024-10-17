Франция запретила израильским компаниям выставлять свою продукцию на военно-морской выставке Euronaval, которая пройдет в Париже с 4 по 7 ноября. Это решение затронуло семь израильских фирм.

Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил свое крайнее раздражение этим решением. «Действия президента Франции Макрона — это позор для французской нации и ценностей свободного мира, которые он якобы отстаивает. Франция приняла и последовательно проводит враждебную политику в отношении еврейского народа. Мы продолжим защищать нашу нацию от врагов на 7 различных фронтах и бороться за наше будущее — с Францией или без нее», — заявил Галант.

Это уже второй случай в этом году, когда Франция запрещает израильским фирмам участвовать в крупной оборонной выставке. В мае Израилю было отказано в участии в выставке Eurosatory.

Отношения между Францией и Израилем обострились в последние недели. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю, используемого в боевых действиях в Газе. Он также выразил сожаление о решении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать наземную кампанию в Ливане, несмотря на предложенное соглашение о прекращении огня.

Нетаньяху резко отреагировал на заявления Макрона, назвав их «позором». Также Франция вместе с другими участниками саммита Франкофонии призвала к «немедленному» прекращению огня в Ливане.