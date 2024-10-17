В результате атаки израильской армии на школу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая женщин и детей.

В школе Эбу Хасан, расположенной в лагере беженцев «Джебалия» и находящейся под управлением БАПОР, укрывались перемещенные гражданские лица. Как сообщает палестинское агентство WAFA, в результате бомбардировки ВВС Израиля множество людей получили ранения. В палатках на территории школы вспыхнул пожар.

Тела погибших и пострадавших были доставлены в больницы Кемаля Адвана и «Аль-Авде», однако медицинские службы затруднены в поисках людей, находившихся рядом с школой в момент бомбежки. Израиль уже 13 дней держит северную часть сектора Газа в осаде, вынуждая жителей перемещаться в другие регионы палестинского эксклава.

Ранее в результате авиаудара израильской армии по жилому дому в секторе Газа погибли пять человек.

Дом был полностью разрушен. Спасательные бригады извлекли из-под завалов тела погибших, а также большое количество раненых. Очевидцы рассказали, что среди пострадавших были женщины и дети. Спасатели продолжают работы по разбору обломков в надежде найти выживших.

По данным палестинских источников, с 7 октября 2023 года жертвами атак на сектор Газа стали 42 438 палестинцев, в том числе около 17 тыс. детей и 11 378 женщин. Пострадали 99 246 человек.