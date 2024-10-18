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«Хезболла» готовится к эскалации
Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале новой фазы эскалации конфликта с Израилем, заявив о полной готовности своих бойцов к возможному наземному вторжению на юг Ливана
«Хезболла» готовится к эскалации
«Хезболла» подчеркнула, что сотни ее бойцов полностью готовы к отражению любого израильского вторжения / Фото: Reuters
18 октября 2024 г.

Ливанское движение «Хезболла» объявило о переходе к новой фазе эскалации противостояния с Израилем, передает Al Jazeera. В заявлении движения говорится, что дальнейшие детали новой фазы станут известны в ближайшие дни. По данным «Хезболлы», с начала наземной операции в Ливане потери армии Израиля составили 55 человек убитыми и более 500 ранеными.

«Хезболла» подчеркнула, что сотни ее бойцов полностью готовы к отражению любого израильского вторжения на юг Ливана. В последние дни атаки на Израиль усилились, добавили в движении. По их информации, Израиль сосредоточил на линии фронта более 70 тыс. солдат и сотни единиц техники.

Израиль начал операцию «Стрелы севера» 23 сентября, заявив, что ее цель — вернуть жителей северных районов в их дома. В ходе операции погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября Израиль объявил о расширении наземной операции на территории Ливана.

17 октября израильские официальные лица заявили, что «подтвердили» гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее в этом году Израиль убил нескольких лидеров ХАМАС, в том числе предшественника Синвара на посту главы политбюро Исмаила Ханию. Он погиб в результате взрыва в гостинице в Тегеране, где он находился по случаю инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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