Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении подчеркнул, что движение ХАМАС якобы «больше не будет править в секторе Газа». Он заявил, что гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара — это «лишь первый шаг в борьбе с ХАМАС», и отметил, что израильская операция в регионе будет продолжаться.

По его словам, смерть Синвара знаменует важный этап в военных действиях, но Израиль продолжит наносить удары по силам ХАМАС.

Ранее стало известно, что израильские силы убили лидера ХАМАС Яхью Синвара в ходе операции в секторе Газа, что стало ключевым событием военного конфликта между Израилем и палестинским движением.

Израиль прекратил обработку запросов от торговцев на импорт продовольствия в сектор Газа. Это решение фактически перекрыло канал, который в последние полгода обеспечивал более половины продовольственных поставок в осажденную палестинскую территорию.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате продолжающихся израильских атак в секторе Газа общее число жертв с прошлого года достигло 42 438 человек, а 99 246 получили ранения. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает свое вторжение в Газу.

Это привело к перемещению почти всего населения территории и острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. Попытки посредничества США, Египта и Катара по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными пока не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну.