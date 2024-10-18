Северная Корея прекратила использование календаря чучхе, который вел отсчет от 1912 года, когда родился основатель страны Ким Ир Сен. Южнокорейские СМИ называют этот шаг важным сигналом того, что Ким Чен Ын стремится усилить собственное лидерство, отделяя себя от наследия своих предшественников.

Официально принятый в 1997 году календарь чучхе использовался в Северной Корее наряду с григорианским почти три десятилетия. Однако в последнее время руководство КНДР решило окончательно отказаться от чучхе.

Впрочем, официальных заявлений об отказе от календаря не было. Южнокорейские СМИ сделали такой вывод исходя из официальных заявлений Ким Е Чжон, влиятельной сестры Ким Чен Ына, а также на основе публикаций северокорейской государственной газеты «‎Нодон Синмун»‎. Ни речь сестры Кима, ни статьи в издании не содержали даты по исчислению чучхе.

В своем заявлении от 12 октября, в котором она угрожала Сеулу, Ким Е Чжон использовала только григорианский календарь, что вызвало дальнейшие спекуляции. «Нодон Синмун‎»‎ также перешла на григорианский календарь 13 октября, и этот шаг был отражен в других государственных СМИ, таких как Центральное телевидение Кореи (ЦТК).

Южнокорейские эксперты считают, что этот переход стал частью более широких усилий Ким Чен Ына по укреплению собственного лидерства. С момента прихода к власти в 2011 году Ким стремился создать независимую идентичность, отличную от своего деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира.

Решение уменьшить роль календаря чучхе следует за другими символическими действиями, такими как отказ от упоминания дня рождения Ким Ир Сена, «Дня Солнца», в официальных празднованиях этого года. Это очевидный отход от многолетней традиции почитания его предшественников.