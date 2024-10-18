В Северной территории Австралии 10-летние дети вновь могут оказаться в тюрьмах. Это стало возможным после того, как новое правительство решило снизить возраст уголовной ответственности, что вызвало критику правозащитников и специалистов по работе с детьми. В 2022 году возраст ответственности был увеличен до 12 лет, но с приходом к власти Либеральной партии в августе 2024 года было принято решение вернуть 10-летний возраст.

Власти Северной территории заявляют, что снижение возраста уголовной ответственности поможет в борьбе с детской преступностью. Лидер оппозиции Лия Финоккиаро отметила, что новое правительство получило мандат от избирателей на проведение более жесткой политики в отношении преступников, включая несовершеннолетних.

Однако противники этой реформы указывают на потенциальные негативные последствия. Врачи и правозащитные организации предупреждают, что это особенно ударит по детям аборигенов и жителей островов Торресова пролива, которые уже сейчас составляют большинство заключенных в тюрьмах Северной территории.

Исследования, проведенные в Австралии и за рубежом, показали, что заключение детей в тюрьму увеличивает вероятность повторных преступлений. Кроме того, это негативно сказывается на их здоровье, образовании и перспективах трудоустройства. Правозащитники называют политику правительства популистской и призывают реинвестировать деньги в поддержку детей и программы перевоспитания.

В ходе обсуждения нового законопроекта около 100 протестующих собрались возле парламента Северной территории, выражая недовольство. Участники держали плакаты с надписями «У 10-летних детей все еще есть молочные зубы» и «А что, если бы это был ваш ребенок?».

Комиссар по делам детей Шахлина Маск заявила, что в системе правосудия для несовершеннолетних существует структурный расизм, поскольку дети-аборигены чаще оказываются за решеткой.

Несмотря на волну критики, правительство Северной территории настаивает на том, что их меры направлены на обеспечение безопасности и решение проблем с детской преступностью.