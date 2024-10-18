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Си Цзиньпин едет в Казань
Пекин объявил, что председатель Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдет на следующей неделе в России
Си Цзиньпин едет в Казань
Си Цзиньпин / Фото: AP / Others
18 октября 2024 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом в пятницу сообщил китайский МИД.

В ходе визита Си примет участие во встрече лидеров, экспертных дискуссиях и других мероприятиях, а также проведет углубленный обмен мнениями с лидерами по текущей международной ситуации, сообщил представитель ведомства Мао Нин на пресс-конференции.

Китай готов работать со всеми сторонами для продвижения сотрудничества БРИКС, чтобы открыть новую эру единства и самодостаточности на Глобальном Юге и совместно содействовать миру и развитию во всем мире, сказал Мао.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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