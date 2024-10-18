Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом в пятницу сообщил китайский МИД.

В ходе визита Си примет участие во встрече лидеров, экспертных дискуссиях и других мероприятиях, а также проведет углубленный обмен мнениями с лидерами по текущей международной ситуации, сообщил представитель ведомства Мао Нин на пресс-конференции.

Китай готов работать со всеми сторонами для продвижения сотрудничества БРИКС, чтобы открыть новую эру единства и самодостаточности на Глобальном Юге и совместно содействовать миру и развитию во всем мире, сказал Мао.