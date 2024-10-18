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Россия и Украина обменялись телами погибших
Воюющие стороны провели обмен останками погибших военнослужащих: Москва получила 89 тел, Киев - 501
Россия и Украина обменялись телами погибших
Фото: AA / Others
18 октября 2024 г.

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. Об этом в пятницу агентству РБК сообщил российский депутат Шамсаил Саралиев и отдельно заявил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что РФ получила 89 тел военнослужащих, а Украина - 501 тело.

Минобороны РФ пока не комментировало эти сообщения.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что обмен был проведен при поддержке Международного комитета Красного Креста. Как сообщается, из 501 погибшего 382 были убиты на авдеевском направлении, 56 - на бахмутском, 45 - на марьинском, а остальные - луганском, запорожском, либо в неустановленном районе.

Предыдущий обмен останками погибших солдат стороны проводили в начале августа. Тогда России передали 38 тел, Украине — 250.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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