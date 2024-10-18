Иммиграционная секция Римского суда 18 октября признала незаконным задержание 16 мигрантов в албанском центре приема и репатриации в Гаджере. Суд постановил, что Бангладеш и Египет, откуда прибыли мигранты, не являются безопасными для их возвращения, и распорядился вернуть их в Италию. Четверо из них уже были доставлены в Италию по состоянию здоровья и как несовершеннолетние.

Это решение вызвало критику со стороны членов группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Алессандро Чириани и Паоло Инсельвини. Они обвинили суд в политической предвзятости, утверждая, что оппозиция подрывает миграционную политику Италии. По их словам, «Мелони предлагает эффективную модель борьбы с нелегальной миграцией, но левая оппозиция действует против интересов страны».

Ранее в среду корабль итальянских ВМС пришвартовался в албанском порту Шенджин, чтобы доставить первую группу из 16 мигрантов-мужчин - 10 из Бангладеш и 6 из Египта, - которые были спасены в море после отплытия из Ливии, сообщил представитель итальянского Минобороны.

На прошлой неделе Италия открыла в Албании два центра приема мигрантов под своей юрисдикцией, где она планировала обрабатывать тысячи заявлений просителей убежища за пределами своих границ.

Мелони, комментируя решение суда, обвинила оппозиционные партии в попытке наложить на Италию санкции со стороны Европейской комиссии, оформив ситуацию как политически мотивированную атаку на администрацию.

«Вы правильно поняли: некоторые итальянские партии фактически призывают Европу ввести санкции против своей собственной страны и ее граждан с единственной целью - политически атаковать это правительство. Это позор, который не может остаться незамеченным», - заявила она.