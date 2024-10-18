ПОЛИТИКА
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Канада: Индия совершила «ужасную ошибку»
Оттава сообщает о серьезном вмешательстве Индии во внутренние дела страны и угрозах безопасности сикхской общины
Канада: Индия совершила «ужасную ошибку»
Демонстрация у индийского консульства в Торонто / Фото: Reuters / Others
18 октября 2024 г.

Индийское правительство совершило ужасную ошибку, думая, что может так агрессивно вмешиваться в безопасность и суверенитет Канады. С подобным резким заявлением в адрес Индии 18 октября выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Заявление прозвучало через два дня после высылки шести индийских дипломатов, которых Оттава связывает с убийством лидера сикхских сепаратистов в Канаде. МИД Индии в ответ назвал обвинения необоснованными и выслал шесть канадских дипломатов.

По данным Королевской канадской конной полиции, более десятка сикхских активистов получили предупреждения об угрозе их жизни. Среди них Мониндер Сингх, представитель сикхской общины в Британской Колумбии, который из-за угроз был вынужден покинуть семью.

«Индия столько лет избегала ответственности, чувствуя свою безнаказанность, — заявил Сингх. — Они думают, что настолько могущественны, что никто их не остановит».

Напряженность между странами обострилась после убийства сикхского сепаратистского лидера Хардипа Сингха Ниджара 18 июня 2023 года. Трюдо заявил о наличии «четких и убедительных доказательств» причастности индийских агентов к убийству и другим противоправным действиям на территории Канады.

Индия отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными. В знак протеста сикхские активисты провели демонстрацию у индийского консульства в Торонто, требуя его закрытия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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