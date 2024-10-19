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Турция не позволит воплотиться «коридору Давида»
Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик подчеркнул ключевую роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана в защите справедливости и открытом осуждении действий Израиля в Газе
Турция не позволит воплотиться «коридору Давида»
Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик / Others
19 октября 2024 г.

Выступая на 6-м съезде АК Parti в Сарачаме, Омер Челик заявил, что роль Турции как оплота стабильности в регионе особенно важна в условиях глобальных конфликтов, таких как война между Россией и Украиной, а также продолжающийся геноцид в Газе, осуществляемый правительством Израиля.

Челик отметил, что на фоне молчания международного сообщества Турция, под руководством Эрдогана, остается страной, которая не боится называть вещи своими именами.

«Президент Эрдоган — единственный лидер, который открыто осуждает действия Израиля и называет правительство Нетаньяху «бандой убийц». Он единственный, кто с первого дня последовательно защищает права человека и призывает весь мир к борьбе с этой несправедливостью», — подчеркнул Челик.

Омер Челик выступил с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, заявив, что тот является «убийцей, нацистом и членом банды геноцида».

Челик отметил: «Кац — это член банды убийц, а наш президент защищает человеческие ценности. Мы будем продолжать стоять на стороне Газы и человечности».

Он подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Ливан, Саудовскую Аравию, Иорданию и Газу, выступая против израильских планов по созданию «коридора Давида».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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