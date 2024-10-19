Туркменские ассоциации Ливана опубликовали совместное заявление после встречи, посвященной обсуждению израильских атак на Ливан. Среди подписавших документ: Ливанская ассоциация турецкой культуры, Ливанская ассоциация братства турок, Ассоциация добрых дел Дурис и другие.

В заявлении подчеркивается важность единства и солидарности в условиях разрушительной войны, а также отмечается, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана стала одной из первых стран, оказавших Ливану помощь.

В документе говорится, что Турция поддерживала Ливан в течение многих лет, начиная с восстановления разрушенных школ и создания медицинских центров после войны 2006 года.

«В этой связи мы хотели бы выразить глубокую благодарность и признательность Турции, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, всем турецким учреждениям и дружественному турецкому народу за их искреннюю и постоянную поддержку Ливану и всему его народу», — подчеркивается в заявлении.

Туркменские ассоциации отметили, что помощь Турции охватывает все слои населения Ливана и касается как восстановления инфраструктуры, так и предоставления гуманитарной помощи в условиях экономического кризиса 2019 года.

В заявлении отмечается, что поддержка Турции, направляемая через TIKA, турецкое посольство и другие учреждения, помогает народу Ливана справляться с последствиями израильских атак.