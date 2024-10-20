В воскресенье жители Молдовы участвовали в двух ключевых голосованиях, которые могут определить, сохранит ли страна - кандидат на вступление в ЕС и сосед Украины - свой проевропейский курс.

Действующей президенту Майе Санду прочат второй срок. Одновременно с выборами проходил референдум о закреплении в Конституции Молдовы курса на вступление в ЕС. По данным опросов WatchDog, более 50% избирателей поддерживают евроинтеграцию. Для признания референдума действительным необходима явка не менее трети избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 8 вечера воскресенья проголосовали более 1,5 млн человек — около 50% всех избирателей, а референдум преодолел порог явки в 33%.

Если Санду не наберет абсолютное большинство голосов, 3 ноября состоится второй тур. Ее предположительными соперниками могут стать бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло и олигарх Ренат Усатый.

На фоне выборов молдавские власти продолжают обвинять Москву в попытках дестабилизировать ситуацию, включая финансирование оппозиции, дезинформацию и подкуп избирателей.

В начале октября молдавская полиция раскрыла схему подкупа избирателей, организованную, как утверждается, олигархом Иланом Шором, бежавшим из Молдовы в Израиль в 2019 году из-за обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Около года назад Шор перебрался в Россию.

«Молдаване должны сами выбирать свою судьбу, а не поддаваться лжи и грязным деньгам», - сказала президент Молдовы Майя Санду после того как отдала свой голос.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС после начала войны в Украине в 2022 году и получила статус кандидата. В следующем году в стране должны пройти парламентские выборы.