ПОЛИТИКА
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Молдова откажется от ЕС?
Противники евроинтеграции получили почти 50% голосов, президент Майя Санду не смогла получить уверенное большинство — Молдову ждет второй тур выборов
Молдова откажется от ЕС?
фото: Reuters / Reuters
21 октября 2024 г.

Будущее Молдовы в Евросоюзе висит на волоске: с 98% подсчитанных голосов сторонники вступления в ЕС удерживают минимальное преимущество, набрав 50,03% голосов, в то время как противники — 49,97%.

Ранее подсчитанные результаты показывали, что большинство граждан проголосовали против евроинтеграции, однако последние бюллетени, поступившие от граждан, проживающих за границей, обеспечили варианту «‎за‎» решающее преимущество в последние минуты. Явка составила около 50%.

По результатам подсчета 97,88% голосов на выборах президента Молдовы первое место занимает действующий президент Майя Санду — 41,84%. Ее главный оппонент бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набирает 26,35%, сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

На третьем месте — Ренато Усатый, лидер «Нашей партии», за него проголосовали 13,77% избирателей. Далее следуют экс-глава Гагаузии Ирина Влах и бывший прокурор Виктория Фуртунэ с результатами 5,46% и 4,53% соответственно. За ними идут экс-премьеры Василий Тарлев (3,24%) и Ион Кику (2,09%).

Чтобы победить на выборах, кандидату нужно набрать более 50% голосов. Так как ни один из участников не достиг этого порога, 3 ноября пройдет второй тур выборов, в котором примут участие два лидера первого тура.

Одновременно с президентскими выборами в Молдове проходил референдум о вступлении страны в ЕС. Не обошлось без скандалов и обвинений в адрес России о вмешательстве. Санду обвинила поддерживаемые из-за границы группы в попытках подкупа избирателей, назвав это «беспрецедентным нападением на демократию Молдовы».

Итог референдума о евроинтеграции может закрепить обязательство Молдовы перед ЕС в конституции, что многие рассматривают как ключевой шаг для будущего процветания страны. В то же время пророссийские партии призывали бойкотировать голосование или голосовать против, предлагая вместо ЕС интегрироваться в Евразийский союз с Россией во главе.

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