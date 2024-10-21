Фетуллах Гюлен, организатор попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, скончался в США, в штате Пенсильвания. Ему было 83 года.

О смерти Гюлена в воскресенье вечером в больнице, где он проходил лечение, сообщил пропагандистский сайт террористической группировки Herkul в своем аккаунте в X.

На протяжении десятилетий Гюлен, возглавлявший Террористическую организацию Фетуллаха (FETÖ), руководил обширной террористической сетью, целью которой было подорвать турецкую государственность и демократию.

Турецкие власти неоднократно требовали его экстрадиции, однако американская судебная система отклоняла эти запросы.

FETÖ и ее главарь Фетуллах Гюлен, базировавшийся в США, были организаторами неудавшегося переворота 15 июля 2016 года в Турции, в результате которого погибли 252 человека и 2734 получили ранения.

Анкара также обвиняет FETÖ в длительной подрывной кампании против государства путем внедрения своих людей в турецкие институты власти, особенно в армию, полицию и судебную систему.