Вечером в воскресенье российские военные нанесли удары по Харькову и его окрестностям. Это привело к гибели и ранениям среди мирных жителей, сообщили местные власти.

Согласно предварительным данным, Харьков подвергся удару с использованием четырех корректируемых авиабомб и гибридных ракет-бомб «Гром-Е1». Об этом заявила прокуратура Харьковской области.

В результате удара одна из бомб разрушила частный дом в селе Новопавловка. Спасатели обнаружили под обломками тела пожилой супружеской пары, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В самом Харькове взрывами были повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, автозаправочные станции и частные домовладения. Также пострадали автомобили. Всего ранены 13 человек.

Представитель прокуратуры отметил, что пострадавшие получили порезы от стекла, ушибы, закрытые переломы и черепно-мозговые травмы. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате ударов повреждено или разрушено 12 домов, из которых два уничтожены полностью. Одна из бомб разорвалась рядом с жилыми многоэтажными домами, выбив стекла и повредив стены.

Также глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу, в результате которого пострадали четыре человека, включая 12-летнюю девочку. Повреждены отель, несколько многоэтажек, культурный объект, банк, два магазина и 14 автомобилей.

В Киеве после ночных налетов беспилотников их обломки были найдены в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Один человек получил ожоги при попытке потушить пожар.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на понедельник Россия атаковала Украину 116 беспилотниками, двумя управляемыми ракетами и одной баллистической. ВСУ сообщили, что удалось сбить 59 дронов в 12 областях, включая Киевскую. Еще 45 беспилотников были «локационно потеряны». Есть попадания по гражданской инфраструктуре Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.