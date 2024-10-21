За первые шесть месяцев 2024 года российские суды постановили выслать 85,8 тыс. мигрантов, что превышает показатели за весь 2022 год. Об этом сообщает издание «Важные истории», проанализировав данные судебных решений.

Для сравнения, в прошлом году из России было выдворено 129,7 тыс. мигрантов, а в 2022 году — 85,1 тыс. В годы пандемии COVID-19 количество выдворенных резко сократилось из-за введенного властями моратория на выдворение.

По данным издания, количество мигрантов в России за 2023 год уже сократилось на миллион человек по сравнению с допандемийными показателями.

Чаще всего мигрантов выдворяют за нарушения правил въезда и проживания. За первые шесть месяцев текущего года было заведено около 100 тыс. дел по этой статье. На втором месте — незаконная трудовая деятельность, по которой было открыто 16 тыс. дел.

В первом полугодии 2024 года мигрантов оштрафовали на 590 млн рублей, что почти сравнивает этот период с прошлым годом по суммам штрафов.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который, по версии следствия, устроили граждане Таджикистана, в России усилились ксенофобские настроения. По всей стране начались облавы на мигрантов в местах их проживания и работы. В некоторых случаях мигрантов ставили на учет в военкоматы. Власти также продолжают ужесточать законодательство, касающееся мигрантов.

Эксперты предупреждают, что сокращение потока мигрантов в Россию, достигшее минимума за последние десять лет, может обострить кадровый кризис в стране.