Правительство Южной Кореи планирует направить в Украину военных специалистов и сотрудников разведки в ответ на поддержку КНДР России в войне, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ. По информации источника в разведке, южнокорейские специалисты будут заниматься допросами пленных северокорейских солдат и предоставлять Киеву информацию о военной тактике КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи заявило о конструктивном подходе к рассмотрению вопроса о поставках летального оружия Украине. Это заявление последовало после информации разведслужб о том, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына решила направить 12 000 бойцов спецназа для поддержки России, из которых 1 500 якобы уже находятся на Дальнем Востоке.

Ранее МИД Южной Кореи потребовал от российского посла прекратить использование войск КНДР в Украине. Замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн на встрече с послом РФ Георгием Зиновьевым указал, что военное взаимодействие, выходящее за пределы обычных поставок вооружений, противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и воспринимается Сеулом как угроза безопасности.

Российская сторона в ответ заверила, что сотрудничество с КНДР осуществляется в рамках международного права и не угрожает интересам Южной Кореи.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что с Северной Кореи есть намерение подготовить 10 000 солдат из различных родов войск для поддержки России, предупредив, что участие КНДР может стать «первым шагом к мировой войне».

Международные партнеры Киева, включая НАТО и США, пока не подтвердили сообщения об отправке военных КНДР для участия в боевых действиях в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул отсутствие фактических доказательств этой информации. Однако по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сук Елем Рютте предупредил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России может привести к серьезному обострению конфликта в Украине.

Эстонские спецслужбы оценивают, что даже в случае присутствия северокорейских военных, это не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер интерпретировал возможное привлечение войск КНДР как признак того, что Москва находится в затруднительном положении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения об отправке северокорейских военных дезинформацией. При этом лидер Южной Кореи в беседе с генсеком НАТО выразил готовность к принятию поэтапных мер в ответ на военное сотрудничество между Россией и КНДР.