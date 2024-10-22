В понедельник начальник полиции префектуры Сидзуока Такаёси Цуда лично посетил дом Иваo Хакамады, чтобы принести извинения за неправомерное осуждение. Ранее в этом месяце 88-летний бывший боксер был окончательно оправдан после почти 60 лет юридической борьбы.

Суд округа Сидзуока установил, что полиция и прокуратура сфабриковали доказательства против Хакамады и принудили его к признанию вины путем жестоких многочасовых допросов. Приговор был отменен в прошлом месяце после того, как прокуратура отказалась от права на апелляцию.

«Мы приносим извинения за то, что причинили вам невыразимые душевные страдания и тяготы на протяжении 58 лет с момента ареста до окончательного оправдания, — заявил Цуда, глубоко поклонившись перед Хакамадой. — Нам очень жаль». Он также пообещал провести «тщательное и надлежащее расследование».

Хакамада, который испытывает трудности с речью из-за психического состояния после десятилетий заключения в камере смертников, ответил: «Вот она, власть... Имея власть, нельзя роптать».

91-летняя сестра Хакамады, Хидэко, которая все эти годы боролась за оправдание брата и сейчас живет вместе с ним, поблагодарила начальника полиции за визит. «Нет смысла жаловаться ему после стольких лет. Он не был причастен к делу и пришел сюда только по долгу службы», — сказала она журналистам позже.

Хакамада был арестован в августе 1966 года по обвинению в убийстве руководителя компании по производству пасты мисо и трех членов его семьи в городе Хамамацу. Он стал самым долго находящимся в заключении смертником в мире и лишь пятым заключенным, оправданным в ходе повторного судебного разбирательства в послевоенной Японии.

Это дело вызвало призывы к большей прозрачности в расследованиях, изменению законодательства для облегчения процедуры пересмотра дел и дебаты о смертной казни в Японии.