ПОЛИТИКА
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Австралийцы не рады визиту короля Британии
Сенатор от коренных народов обвинила британских колонизаторов в захвате австралийских земель и потребовала от Чарльза III компенсации за геноцид
Австралийцы не рады визиту короля Британии
фото: Reuters / Reuters
22 октября 2024 г.

Во время своего первого визита в Австралию в качестве монарха Британии король Чарльз III столкнулся с резкой критикой со стороны сенатора от коренных народов Лидии Торп. Политик обвинила британских колонизаторов в захвате земель и намеренном уничтожении коренных народов. Это произошло во время парламентского приема, на который королевская пара прибыла для встречи с австралийскими официальными лицами.

Сенатор Торп прервала выступление короля громкими криками, что колонизаторы совершили геноцид против коренного населения.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам то, что вы у нас украли — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы разрушили нашу землю. Мы хотим договоренности. Мы хотим договор!» — заявила политик прежде чем ее силком вывели из парламента.

«Это не ваша земля. Вы не мой король!» — крикнула Торп напоследок.

Во время инцидента Чарльз сделал вид, что не заметил сенатора и продолжил общался с премьер-министром Энтони Альбанезе.

Альбанезе, который выступает за превращение Австралии в республику с австралийским главой государства, также заявил, что время королевской роли подошло к концу.

«Вы проявили большое уважение к австралийцам, даже в те моменты, когда мы обсуждали будущее наших конституционных отношений и природу наших связей с Короной», — сказал он, обращаясь к британскому монарху. Однако добавил: «Ничто не остается на месте».

Лидер оппозиции Питер Даттон, который хочет сохранить короля Великобритании в качестве монарха Австралии, отметил: даже сторонники республики почтительно относились к визиту королевской пары.

На референдуме 1999 года австралийцы решили сохранить королеву Елизавету II в качестве главы государства, при этом де-факто страной управляет премьер-министр.

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