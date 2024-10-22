Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении страны укреплять сотрудничество с БРИКС. Об этом он сообщил во вторник на собрании Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре, накануне своего участия в саммите организации в Казани.

«Турция искренне стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС. Уверен, что саммит в Казани послужит этой цели», — подчеркнул турецкий лидер.

В своем выступлении Эрдоган также затронул региональные проблемы, в частности израильскую агрессию в регионе. «Пока пожар, разожженный Израилем в Газе и перекинувшийся на Ливан, с каждым днем приближается к нашим границам, мы стараемся укрепить наш внутренний фронт», — заявил глава государства.

Он призвал политические силы страны к единству, отметив, что «опасная ситуация в регионе требует от всех нас, политиков, действовать более ответственно и сдержанно».

Трехдневный саммит БРИКС в Казани собирает впечатляющий состав участников: ожидается присутствие 22 глав государств и 6 руководителей международных организаций.

Помимо стран-основательниц (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в мероприятии примут участие недавно присоединившиеся члены — Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Президент Турецкой Республики прибудет на саммит в среду в качестве почетного гостя.