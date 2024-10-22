В Индии без энтузиазма относятся к перспективе превращения БРИКС в альянс, противостоящий Соединенным Штатам, особенно если Россия и Китай будут играть в нем ведущую роль. Аналогичный взгляд разделяют и другие участники организации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из Индии, ОАЭ и ЮАР, знакомых с ситуацией.

Кроме того, Индия выступает против дальнейшего расширения организации, и эту позицию разделяют ее коллеги-основатели — Бразилия и Южная Африка. Кроме того, инициативу отвергли ОАЭ, которые, присоединившись к БРИКС, поддерживают тесные связи с Западом.

О нерешительности большинства членов БРИКС противостоять доминированию доллара может свидетельствовать отсутствие министров финансов и глав центральных банков Китая, Индии и ЮАР на недавней встрече в Москве, которая предваряла саммит в Казани, на что обратило внимание Bloomberg.

Ван Ивэй, директор Центра европейских исследований при Китайском университете Ренмин в Пекине, отмечает, что предложение России обойти доллар в сделках выглядит слишком амбициозным даже для Китая. Кроме того, на другие страны БРИКС не распространяются западные санкции, что указывает на отсутствие стимулов к полной перестройке мирового порядка.

Отвечая на вопрос о саммите БРИКС, Кирби сказал, что саммит не следует рассматривать как грандиозный выход в свет президента России Владимира Путина или России и утверждает, что БРИКС как организация не является новой.

В Белом доме же заявили, что США не воспринимают БРИКС как угрозу, отметив, что организация «не нова».

«Во-первых, БРИКС как организация не нова, и мы уже давно говорим, что эти страны... каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем и в каком формате ей сотрудничать», — сказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос об организации в день начала казанского саммита.

«И, знаете, мы не рассматриваем организацию БРИКС как некую, знаете ли, угрозу. Эти страны могут сами решать, с кем они хотят сотрудничать и, в частности, как они хотят быть экономически связаны друг с другом», — добавил он.

В трехдневном саммите, который начался 22 октября в Казани, примут участие лидеры 32 стран, а также высокопоставленные чиновники региональных организаций и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, о чем сообщил помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков.

К президенту Путину присоединятся председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры недавно вступивших в БРИКС Ирана, Египта, ОАЭ и Эфиопии. Путин также намерен провести двусторонние встречи со многими лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В то же время президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва отменил свои планы по участию в саммите из-за травмы головы, полученной в результате несчастного случая у себя дома; однако официальные лица подтвердили, что он будет участвовать в саммите по видеосвязи.