Новый опрос показал, что порядка 60% немцев выступают против экспорта оружия в Израиль. Любопытно также, что более половины сторонников правящей коалиции (или каждой из партий в отдельности) поддерживают эти ограничения.

По данным исследования Forsa, против продажи оружия выступают 50% избирателей «Зеленых», 60% сторонников Социал-демократической партии [канцлера Олафа Шольца] (SPD) и 52% электората Свободной демократической партии. Особенно сильное неприятие наблюдается в бывшей Восточной Германии, где 75% респондентов выступили против экспорта.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что несколько лидеров Германии заблокировали поставки оружия в Израиль, несмотря на заявления Шольца, что поставки продолжатся. По данным газеты Bild, политики «Зеленых», включая вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналену Бербок, отказались одобрить экспорт, требуя гарантий, что оружие не будет использовано против гражданского населения.

Закон о контроле за вооружениями запрещает использование немецкого оружия против мирных жителей. Германия сталкивается с рядом исков, связанных с продажей оружия Израилю.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что Германия приостановила новые лицензии на экспорт «оружия для войны» в Израиль из-за судебных разбирательств. Шольц настаивает, что в Газе нет геноцида, и повторил, что Германия продолжит поддерживать Израиль. 7 октября, в годовщину начала войны в Газе, представитель немецкого кабмина исключила полный запрет на экспорт оружия в Израиль.

«Решения о всеобщем бойкоте экспорта оружия в Израиль нет. Федеральное правительство не принимало таких мер», — сказала Кристиане Хоффман, добавив при этом, что решения об экспорте оружия принимаются отдельно в каждом конкретном случае.