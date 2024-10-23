В результате двухдневных ливней, завершившихся 22 октября, в Баку произошло масштабное затопление городской инфраструктуры. В автомобильном туннеле Сабунчинского района были обнаружены тела двух погибших: 29-летнего Кочари Аббасова и 49-летнего Эльнура Ширинова. Сабунчинская прокуратура начала расследование инцидента.

Местные власти охарактеризовали ситуацию как стихийное бедствие. По данным МЧС Азербайджана, из опасных зон эвакуирован 31 человек. В городе затоплены автомобильные тоннели, подвалы и первые этажи зданий, аудитории двух университетов, жилой сектор в Бинагадинском и Сабунчинском районах.

«Со вчерашнего дня силы МЧС были привлечены к работе по принятию соответствующих мер безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными ливневыми дождями на территории города Баку и Апшеронского района», — сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным Объединенной службы водоснабжения крупных городов Азербайджана, основными причинами подтопления стали превышение годовой нормы осадков, проблемы с коллекторами для отвода дождевой воды, хаотичная городская застройка и износ дренажных систем.

МВД сообщало о серьезных затруднениях движения в нескольких районах столицы: под Багировским мостом, на Комсомольском круге и круге «Наргиля». Власти призывали граждан временно отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного.