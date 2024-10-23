Вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Роял Чизбургер (Quarter Pounder) в Макдоналдсе, привела к 49 зарегистрированным случаям заболевания в десяти штатах США, включая один летальный исход. Умершим оказался пожилой житель Колорадо.

Как минимум 10 человек были госпитализированы, в том числе один ребенок, у которого развился гемолитико-уремический синдром (ГУС) — тяжелое состояние, которое может привести к почечной недостаточности.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили, что вспышка затронула несколько штатов, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Колорадо и Небраске.

Вспышка началась с первого зарегистрированного случая 27 сентября 2024 года, а последний известный инцидент произошел 11 октября.

Предварительные результаты показывают, что причиной заражения могли стать нарезанные ломтиками луковицы, поставляемые одним поставщиком в три распределительных центра.

В качестве меры предосторожности Макдоналдс временно исключил Роял Чизбургер из меню в пострадавших штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых регионах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.

Симптомы кишечной палочки — диарея с повышением температуры тела выше 39°C, длительная диарея или признаки обезвоживания. Палочку нельзя вылечить в домашних условиях, необходимо обратиться за медицинской помощью. Симптомы обычно проявляются через три-четыре дня после заражения.

После инцидента акции Макдоналдс резко упали, снизившись на 7% на внебиржевых торгах.

Этот не первый случай массового отравления в сети быстрого питания: в 2018 году вспышка кишечной палочки, связанная с салатом, затронула более 500 человек в 15 штатах.

Примечательно, что инцидент с Макдоналдс произошел всего через два дня после того, как республиканец Дональд Трамп пришел в сеть быстрого питания, надел фартук и стал готовить бургеры в рамках своей предвыборной пиар-кампании.