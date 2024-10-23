Израильские военные применили боеприпасы с белым фосфором в ходе недавней атаки на миротворцев ООН, дислоцированных на юге Ливана, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет одной из стран, участвующих в расследовании.

Речь идет об инциденте 13 октября, когда два израильских танка «Меркава» прорвались через ворота базы ООН на юге Ливана. Танки оставались на базе в течение 45 минут, прежде чем покинуть ее после жалоб со стороны миротворцев.

Вскоре после этого рядом с базой было произведено несколько выстрелов, и миротворцы сообщили о симптомах, характерных для воздействия белого фосфора, включая раздражение кожи и проблемы с дыханием.

В результате атаки 15 миротворцев получили поражения дыхательных органов. Израиль же постарался замять инцидент, утверждая, что его танки якобы случайно въехали на территорию базы миротворцев. Однако расследование стран-участников Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) показывает намеренное использование белого фосфора против миротворцев.

Силы ООН подтвердили, что раненым миротворцам была оказана помощь от ожогов и желудочно-кишечных реакций, подозревая, что в ходе нападения были использованы боеприпасы с белым фосфором. Это химическое вещество, которое воспламеняется при контакте с воздухом, вызывая сильные ожоги и травмы дыхательных путей.

Хотя его использование в определенных боевых сценариях разрешено международным правом, его применение в густонаселенных районах или вблизи гражданских лиц строго запрещено из-за неизбирательного воздействия. Кроме того, любое нападение на силы ООН расценивается как военное преступление и грубое нарушение международного права.

FT отмечает, что страны, отправившие своих военных для ВСООНЛ, подробно описали около дюжины нападений на миротворцев с начала вторжения Израиля в Ливан 1 октября.

Видеоматериалы, циркулирующие в интернете после израильского вторжения, также подтверждают версию, что Израиль использует белый фосфор для атак по гражданскому населению вдоль израильско-ливанской границы.