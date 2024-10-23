Беспилотник, запущенный из Ливана 19 октября, попал прямо в окно спальни частного дома Биньямина Нетаньяху, причинив значительный ущерб, но никто не пострадал. Израильские СМИ сообщили, что дрон «напрямую и точно попал в окно» резиденции премьера в Кесарии и повредил здание.

Сообщается, что беспилотник смог пробить армированное окно спальни премьера, а осколки упали в бассейн и во двор семьи. Вопреки принятым мерам безопасности вокруг резиденции, дрон не смогли вовремя обнаружить и остановить. Самого Нетаньяху и его семьи в то время в доме не было.

Атака стала смелым шагом со стороны «Хезболлы», которая быстро взяла на себя ответственность за удар.

Израильский премьер назвал инцидент «покушением на убийство», организованным «Хезболлой» при поддержке Ирана. Нетаньяху отметил, что силы, «которые пытались убить меня и мою жену сегодня, совершили серьезную ошибку». Он также пообещал, что нападение не помешает Израилю продолжить свое военное вторжение в Ливане.

Удар беспилотника произошел на фоне обострения военных действий между Израилем и «Хезболлой». Израильские силы начали наземное вторжение на юг Ливана 1 октября, ежедневно обстреливая Бейрут и прилегающие окрестности.

По сообщениям ливанских органов здравоохранения, с начала израильской агрессии в сентябре погибли уже более 2500 человек и более 11600 получили ранения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Нетаньяху 22 октября и призвал его как можно скорее начать переговоры о прекращении огня в Газе и Ливане. Нетаньяху же использовал удар беспилотника по своей резиденции как причину для продолжения атак по Ливану. Премьер также отказался дать Блинкену гарантии, что Израиль не будет оккупировать северную часть Газы и вводить тотальную блокаду этой части палестинского эксклава, сообщают израильские СМИ.