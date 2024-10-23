ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган отправился на саммит БРИКС
Турецкий лидер примет участие в важнейшей встрече объединения, представляющего 25% мировой экономики, и проведет переговоры с Путиным
Президент Эрдоган отправился на саммит БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди республики Эмине Эрдоган / Фото: AA / Others
23 октября 2024 г.

В столице Татарстана (РФ), Казани, начинается 16-й саммит лидеров БРИКС, организации, на которую приходится четверть мировой экономики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Анкары для участия в мероприятии.

В аэропорту Эсенбога президента провожала официальная делегация, включая вице-президента Джевдета Йылмаза, губернатора Анкары Васипа Шахина и заместителя председателя Партии справедливости и развития Эфкана Ала.

В турецкую делегацию вошли супруга президента Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, министр торговли Омер Болат, глава Управления коммуникаций администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также заместитель председателя и пресс-секретарь AK Parti Омер Челик.

Президент Турции примет участие в официальной фотосессии лидеров стран и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

На переговорах планируется обсудить укрепление отношений как с БРИКС в целом, так и с отдельными странами-участницами. Особое внимание будет уделено региональным и глобальным вопросам, включая продолжающиеся атаки Израиля на территории Палестины и Ливана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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