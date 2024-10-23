Венгерская оппозиционная партия впервые с 2010 года обогнала партию премьер-министра Виктора Орбана (Fidesz) среди избирателей, принявших решение голосовать.

Политический новичок, но, как его называет агентство Reuters, «медийно подкованный» 43-летний Петер Мадьяр — в прошлом правительственный чиновник — в последние месяцы собирает огромные толпы на митинги своей новой партии Tisza (акроним от Tisztelet és Szabadság Párt с венг. — «Партия свободы и уважения» — ред.), на которых он обвиняет правительство в коррупции и управлении пропагандистской машиной.

Правительство отрицает эти обвинения, но Мадьяр воспользовался разочарованием избирателей в Орбане, который в последние месяцы столкнулся с рядом проблем в экономике, пострадавшей от инфляции.

Опрос, проведенный 21 Research Center, аналитическим центром в Будапеште, и опубликованный местными СМИ, показал, что в первой половине октября Tisza поддержали 42% избирателей, которые определились, кому отдать голос. Правящая Fidesz же отстает c 40%. Если рассматривать все население, то партия Орбана по-прежнему лидирует с 29% поддержки, но и партия Мадьяра уверенно идет следом — с 26%. Два других недавних опроса также показали, что у Fidesz сокращается преимущество над Tisza.

Свежий опрос был проведен перед митингом партии Мадьяра, который намечен на 15:00 (по центральноевропейскому времени) среды в Будапеште. Он, как ожидается, состоится сразу после выступления Орбана, посвященного годовщине антисоветского восстания 1956 года, которое было жестоко подавлено войсками СССР.

В прошлом месяце один из помощников венгерского премьера вызвал возмущение, предположив, что Венгрии было бы лучше не сопротивляться советскому вторжению около 70 лет назад. В своих комментариях он также критиковал сегодняшние усилия Украины по оттеснению российских войск. Сам [Виктор] Орбан (оскандалившийся помощник премьера носит ту же фамилию — ред.) заявил, что «двусмысленные» слова его представителя были ошибкой. Лидер венгерской оппозиции же осудил их как «предательские».

Партия Tisza Петера Мадьяра определяет себя как правоцентристскую политическую партию. На сайте партии говорится, что курс партии в том, чтобы «показать, что мы, консерваторы, гражданские демократы, социал-демократы и либералы — прежде всего венгры».

Любопытно, что партия поддерживает официальную позицию Будапешта против отправки оружия или войск для поддержки Украины в российско-украинской войне.

«Мы разделяем позицию правительства [Венгрии]: мы не будем отправлять войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, в каком щекотливом положении оказалась Венгрия в этой войне», — сказал Мадьяр журналистам в июне после того, как Европейская народная партия проголосовала за принятие депутатов от партии Tisza.