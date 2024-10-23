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БРИКС замахнулся на мировой порядок
На саммите в Казани Путин предложил создание новой инвестиционной платформы, Сиси поддержал переход на национальные валюты, Си Цзиньпин призвал к миру, а Моди поддержал расширение блока
БРИКС замахнулся на мировой порядок
Нарендра Моди, Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани / Фото: Reuters / Others
23 октября 2024 г.

В Казани состоялось расширенное заседание 16-го саммита БРИКС под председательством Владимира Путина. Впервые во встрече приняли участие лидеры новых членов объединения - Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, официально присоединившихся к блоку в январе.

Президент России предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Он также выступил с инициативой запуска специального механизма консультаций по вопросам ВТО и создания зерновой биржи БРИКС.

«Мировая торговля и в целом глобальная экономика – мы сейчас только что констатировали это в узком составе – претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков», — отметил Путин.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал страны БРИКС перейти на расчеты в национальных валютах и развивать совместные экономические и инвестиционные проекты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности принять новые страны в БРИКС в качестве «стран-партнеров». «Мы должны дать миру сигнал, что БРИКС - это не разделяющая организация, а та, которая работает в интересах человечества», — подчеркнул он.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допускать распространения конфликтов и эскалации. «В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу друзей мира», — заявил китайский лидер.

По его словам, «важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации».

В саммите участвуют 22 главы государств и шесть руководителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Бразилию представляет министр иностранных дел, поскольку президент Луис Инасиу Лула да Силва участвует по видеосвязи из-за травмы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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