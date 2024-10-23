В Казани состоялось расширенное заседание 16-го саммита БРИКС под председательством Владимира Путина. Впервые во встрече приняли участие лидеры новых членов объединения - Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, официально присоединившихся к блоку в январе.

Президент России предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Он также выступил с инициативой запуска специального механизма консультаций по вопросам ВТО и создания зерновой биржи БРИКС.

«Мировая торговля и в целом глобальная экономика – мы сейчас только что констатировали это в узком составе – претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков», — отметил Путин.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал страны БРИКС перейти на расчеты в национальных валютах и развивать совместные экономические и инвестиционные проекты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности принять новые страны в БРИКС в качестве «стран-партнеров». «Мы должны дать миру сигнал, что БРИКС - это не разделяющая организация, а та, которая работает в интересах человечества», — подчеркнул он.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допускать распространения конфликтов и эскалации. «В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу друзей мира», — заявил китайский лидер.

По его словам, «важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации».

В саммите участвуют 22 главы государств и шесть руководителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Бразилию представляет министр иностранных дел, поскольку президент Луис Инасиу Лула да Силва участвует по видеосвязи из-за травмы.