ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Узбекистана провели встречу
Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы на полях саммита БРИКС в Татарстане
Президенты Турции и Узбекистана провели встречу
Президенты Турции и Узбекистана провели встречу / Others
23 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Татарстане на 16-м саммите БРИКС, провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы турецко-узбекских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных проблем.

Как отметил президент Эрдоган, «Турция и братский Узбекистан уверенно движутся вперед, имея значительный потенциал сотрудничества в сферах энергетики и оборонной промышленности». Он подчеркнул, что позитивная динамика политических связей должна быть подкреплена активизацией экономического и культурного взаимодействия.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, турецкий лидер указал на серьезные риски безопасности, создаваемые агрессивными действиями Израиля против Палестины и Ливана. «Необходимо безотлагательно принудить Израиль к соблюдению норм международного права и прав человека, в том числе путем введения под эгидой ООН всеобъемлющего эмбарго на поставки ему вооружений», - заявил Эрдоган.

Также президент Турции подчеркнул важность обеспечения представительства Турецкой Республики Северного Кипра на предстоящем в Бишкеке саммите Организации тюркских государств и достижения прочной стабильности в Афганистане для нейтрализации угроз терроризма, нелегальной миграции и наркотрафика.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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