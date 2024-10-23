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Лукашенко раскрыл условия Путина для мира
Лукашенко в интервью Би-би-си рассказал об опасениях российского президента и возможных условиях завершения конфликта в Украине
Лукашенко раскрыл условия Путина для мира
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
23 октября 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Би-би-си рассказал об условиях, необходимых для завершения конфликта на Украине. По его словам, российскому президенту Владимиру Путину требуются гарантии невмешательства Запада после установления перемирия.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также ответил на вопрос, сожалеет ли, по его мнению, Путин о начале военных действий в Украине. «Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул, что Россия не применит размещенное в Беларуси ядерное оружие без согласования с Минском.

Ранее офис президента Украины обозначил свои условия для мирных переговоров: соблюдение международного права и уважение территориальной целостности страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности к переговорам с Украиной, но подчеркнул неактуальность диалога после наступления ВСУ на Курскую область. При этом Владимир Путин ранее отмечал, что стамбульские соглашения могли бы стать основой для новых договоренностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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