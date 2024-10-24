Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Бейрута, в том числе по району Дахия, сообщает ливанское информационное агентство NNA. Среди целей атаки оказалось здание, где находился офис телеканала Al Mayadeen в районе Эль-Дженах.

Две ракеты полностью разрушили здание, вызвав пожар. Руководство телеканала заявило, что все сотрудники были эвакуированы до атаки. Помимо этого израильская авиация нанесла удары по жилым домам в населенном пункте Эль-Лейлеки, также расположенном в окрестностях Дахии. В результате этих атак несколько домов были полностью разрушены, начались пожары.

Al Mayadeen — это ливанский спутниковый телеканал, базирующийся в Бейруте, который считается близким к движению «Хезболла» и поддерживающим политику Ирана и Сирии в регионе.

Канал был основан в 2012 году, и часто рассматривается как альтернатива катарскому Al Jazeera. Большинство западных источников характеризуют Al Mayadeen как близкую к «Хезболле», Ирану или Асаду медиаплатформу, хотя сам канал позиционирует себя как независимое СМИ.

Всего за вечер по району Дахия и его окрестностям было нанесено десять ударов. Информации о жертвах пока нет. Район Дахия, расположенный на юге ливанской столицы Бейрут, является одним из центров напряженности в регионе.

В результате израильских авиаударов по Южному и Восточному Ливану во вторник погибли не менее 19 человек, еще 35 получили ранения. По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибли 2 546 человек, более 11 860 получили ранения. Конфликт значительно обострился 1 октября этого года, когда Израиль начал наземную операцию в Южном Ливане.