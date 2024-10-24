План президента Украины Владимира Зеленского о немедленном вступлении его страны в НАТО столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны некоторых влиятельных членов альянса, пишет Politico. Несмотря на настойчивые призывы Зеленского, два ключевых союзника Киева — США и Германия — остаются осторожными и не спешат одобрять украинскую заявку.

Зеленский считает приглашение Украины в НАТО «фундаментальным», даже несмотря на продолжающуюся войну с Россией. Однако Берлин и Вашингтон не торопятся, опасаясь, что быстрая интеграция может втянуть альянс в прямое противостояние с Москвой. Постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила эти опасения, заявив: «Альянс пока не готов предложить членство или пригласить Украину в НАТО».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, один из главных военных сторонников Киева, также выражает скептицизм.

«Шольц очень помогает, но он не поддерживает нас в вопросе членства в НАТО», — признал на этой неделе Зеленский.

Сопротивление оказывают не только Берлин и Вашингтон. Против выступают также Венгрия и Словакия, чьи лидеры опасаются, что вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план Зеленского о вступлении Украины в альянс «ужасающим», а словацкий лидер Роберт Фицо предупредил, что принятие украинцев в блок может стать «прелюдией к Третьей мировой войне».

Другие страны, такие как Бельгия и Испания, предпочитают оставаться в тени, скрываясь за позициями Германии и США, чтобы отложить окончательное решение.

Между тем Польша и страны Балтии с большим энтузиазмом поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, но сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны тяжеловесов в Вашингтоне и Берлине.

Несмотря на проблемы с одобрением украинской заявки, Зеленский по-прежнему настроен добиться вступления Украины в НАТО — однако, похоже, эта цель откладывается как минимум до окончания войны.