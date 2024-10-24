Мусульмане по всей Европе сталкиваются с тревожным ростом расизма, который частично вызван «дегуманизирующей антимусульманской риторикой». Согласно результатам исследования, опубликованного Европейским агентством по правам человека (FRA), почти половина опрошенных мусульман в ЕС недавно столкнулись с дискриминацией.

Опрос был проведен среди 9600 мусульман в 13 странах ЕС и показал, что расизм и дискриминация пронизывают различные аспекты их жизни. Опрошенные сообщили, что их детей обижают в школах лишь из-за принадлежности к определенной религии, они сталкиваются с неравенством при поиске работы и предвзятым отношением при аренде или покупке жилья.

Несмотря на то, что исследование было завершено до начала израильского вторжения в Газу в октября 2023 года, агентство отметило: число антимусульманских инцидентов с начала конфликта продолжает расти по экспоненте.

«Мы наблюдаем тревожный рост расизма и дискриминации против мусульман в Европе», — заявила глава FRA Сирпа Раутио. Она отметила, что эта тенденция усугубляется конфликтами на Ближнем Востоке и исламофобской риторикой, распространяемой среди ультраправых сил в Европе.

Результаты опроса показали, что 47% мусульман сталкивались с расизмом за последние пять лет до 2022 года. Это число выросло с 39% в 2016 году. В странах с усиленным влиянием крайне правых партий, таких как Австрия и Германия, показатели дискриминации оказались еще выше — 71% и 68% соответственно.

Ситуация особенно остра на рынке труда, где 39% мусульман сообщили о дискриминации при поиске работы, а 41% работают на должностях, не соответствующих их квалификации. Женщины, носящие религиозную одежду, сталкиваются с еще большей дискриминацией, особенно в возрасте от 16 до 24 лет — здесь этот показатель достигает 58%.

Агентство призвало страны ЕС ужесточить наказания за дискриминацию и преступления на почве ненависти, а также собирать данные по этническому происхождению для более эффективного анализа и борьбы с расизмом.