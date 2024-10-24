На полях саммита БРИКС в Казани состоялась двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Hindustan Times. Это первая встреча лидеров с 2019 года — тогда переговоры прошли в индийском городе Махабалипурам, всего за несколько месяцев до обострения пограничного конфликта между Индией и Китаем в восточном Ладакхе.

В 2020 году территориальный спор между странами привел к столкновениям, в результате которых погибли военнослужащие с обеих сторон. На фоне этого Индия развернула рекордное количество войск на границе с Китаем.

Недавно стороны достигли соглашения о патрулировании вдоль линии фактического контроля в Ладакхе, что поможет разъединить войска и снизить напряженность. СМИ отмечают, что это соглашение создало условия для встречи двух лидеров на саммите.

В Казани состоялось расширенное заседание 16-го саммита БРИКС под председательством Владимира Путина. Впервые во встрече приняли участие лидеры новых членов объединения — Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, официально присоединившихся к блоку в январе.

В саммите участвуют 22 главы государств и шесть руководителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.